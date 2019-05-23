محافظ كفر الشيخ: نسعى لرفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد محافظ كفرالشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، على اهتمام المحافظة بتطوير وتحديث سبل تطبيق المنظومة المتكاملة للمعلومات وميكنة الخدمات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة منها، بجانب ربط إدارات الديوان العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالمحافظة، وذلك من أجل التيسير وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.



وأوضح طه - خلال اجتماعه بالأجهزة المعنية اليوم الخميس - أنه من المقرر تطبيق مجموعة من النظم المتكاملة لتطوير مناخ العمل وأداء العاملين، وتبادل البيانات، وميكنة المخاطبات بين الجهات الحكومية المختلفة.



وقرر محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة برئاسة مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لفحص شبكة الاتصالات بالمحافظة سواء كانت "شبكة نقل البيانات - شبكة التليفونات الأرضية"، وعرض تقرير مفصل عليه خلال 10 أيام، لرفع كفاءة وقدرة شبكة الإتصالات بالمحافظة وتعظيم استغلالها والحفاظ على المال العام وتحسين بيئة العمل.