السيطرة على حريقين بمركزي الواسطى والفشن ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الخميس، من السيطرة على حريقين منفصلين أحدهما بمركز الفشن والآخر بمركز الواسطى.



تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارين منفصلين من شرطة النجدة الأول باندلاع حريق بقرية العجرة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما أسفر عن إصابة ربة منزل تدعى "خ. ف. ح، 60 سنة"، بحروق بالساق اليسرى وجزء من الوجه وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



كما تلقت إخطارا باندلاع حريق في حوش منزل بعزبة أبو غزالة التابعة لقرية أفوه بمركز الواسطى شمال بني سويف دون خسائر أو إصابات.



وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغين وتم السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمنازل والمناطق المجاورة وجرى تحرير محضرين بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.