محافظ الغربية: التعاقد مع شركة نقل جماعي لتوفير 52 أتوبيسا

قال محافظ الغربية هشام السعيد إنه تم التعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعي لتوفير 52 أتوبيسا منهم أتوبيسات كهربائية خلال الفترة القادمة، موضحا أن المحافظة تشهد نقلة حضارية متكاملة فى جميع القطاعات.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الخميس لشوارع مدينة طنطا؛ لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية المتمثلة في عمل الخرسانات المطبوعة للأرصفة ودهان البلدورات ومراجعة جميع البلاعات الموجودة بالشوارع للتأكيد على تغطيتها جميعا، وأن تكون فى مستوى الشارع وأيضا مراجعة كافة بلاعات تصريف الأمطار بالشوارع.



وفيما يتعلق بالنظافة، أشار إلى أنه جاري دراسة التعاقد مع إحدى شركات الجمع المنزلي للقمامة لمنع وجودها بالشوارع وخلق مظهر حضاري، موضحا أنه تم الانتهاء من رصف 89 كيلومترا من شوارع طنطا بتكلفة 25 مليون جنيه.



وأضاف أنه تم الانتهاء من رصف 17 كيلومترا شوارع رئيسية بمدينة طنطا خلال 3 شهور فقط بدلًا من عام، وسيتم العمل في شوارع محب وتوت عنخ أمون وكافة الشوارع الفرعية الرابطة فور الانتهاء التام من جميع أعمال البنية التحتية بها، مشيرا إلى أنه تم رصف 72 كيلومترا شوارع على مستوى المحافظة.



وحول أعمال تطوير شارع البحر بطنطا، أكد أن الهدف منها هو الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال العبور الأمن للشارع عبر 8 نقاط عبور مشاة مزودين بإشارات مرورية، مشيرا إلى أن شارع البحر شهد سابقا 33 حادثة بسبب العبور العشوائي للطريق، منهم حوادث تسببت فى وفاة 3 مواطنين.