المصري محمد مرشح لجائزتين بدوري فرنسا لليد

دخل اللاعب محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد، والمحترف بصفوف فريق نيم الفرنسي، ضمن دائرة المرشحين لنيل جائزتي أفضل لاعب بشكل عام، وأفضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي هذا الموسم.



وتعتمد النتيجة النهائية على تصويت الجمهور من خلال روابط وضعها الاتحاد الفرنسي لكرة اليد، عبر موقعه الرسمي لتحديد أبطال الجوائز المقدمة لأفضل اللاعبين في المسابقة هذا الموسم.



وهذا هو العام الثاني على التوالي، الذي يرشح فيه سند لنيل جائزة أفضل لاعب، وكذلك أفضل جناح أيمن، بينما يأمل نجم الزمالك السابق في التتويج بالجائزتين أو إحداهما، بعدما خسر التصويت عليهما العام الماضي.



ويقدم نجم المنتخب المصري أداءً متميزًا منذ انضمامه للفريق الفرنسي، إذ ساهم خلال الموسم الجاري في دخول فريقه نيم في المنافسة على المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الخامس حتى الآن برصيد 34 نقطة.



كما يعد سند ثالث هدافي بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الجاري، برصيد 140 هدفًا.