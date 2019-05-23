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الخميس 23/مايو/2019 - 05:27 م

تقرير أمريكي: ريال مدريد يغازل صلاح وزيدان يصر على النجم المصري

تقرير أمريكي: ريال
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2641111

قال موقع infosurhoy الجنوب أمريكي، إن محمد صلاح نجم نادي ليفربول يتطلع لانتقال هائل خلال موسم الانتقالات المقبل.

وتابع أن ريال مدريد يسعى للخروج من كابوس الأداء السيئ الذي أصابه الموسم السابق، وأدى لإقالة اثنين من المديرين الفنيين هذا الموسم، قبل إعادة زين الدين زيدان مرة أخرى، وطلب الفرنسي بعض التعاقدات الكبيرة.

وأضاف أن زيدان عاد مرة أخرى لتدريب ريال مدريد بعد 10 أشهر من استقالته، ويعد صلاح من أبرز النجوم الذين يرغب زيدان في التعاقد معهم، وقال مصدر في النادي الإسباني "نحن في مرحلة النهج الأولى بين ريال مدريد ومحمد صلاح".

وأشار إلى أن صلاح كان له موسم آخر رائع مع ليفربول بعد أن سجل 26 هدفا وقام بـ 10 تمريرات حاسمة، وسيكون على يورجن كلوب بذل جهود كبيرة للاحتفاظ بنجمه المفضل.

وأوضح أن خطة ريال مدريد للحصول على جهود صلاح دخلت مراحلها الأولى، وسط تطلعات بأن تنجح الصفقة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

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