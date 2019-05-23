الرئيس الأفغاني يهنئ رئيس وزراء الهند بفوزه في الانتخابات العامة

هنأ الرئيس الأفغاني أشرف غاني، رئيس الوزراء الهندي وزعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.



وقال غاني - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الخميس - إن الحكومة والشعب الأفغاني يتطلعان إلى توسيع التعاون بين البلدين من أجل تحقيق التعاون الإقليمي والسلام والازدهار لكل منطقة جنوب آسيا.



كما أعرب عن تهانيه لرئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ لحصوله على تفويض قوي من الشعب الهندي بمنحه هذا العدد الكبير من الأصوات.



وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع البالغ عددها 600 مليون، أظهرت أرقام اللجنة الانتخابية فوزًا بغالبية كبيرة لحزب (بهاراتيا جاناتا)، حيث حصل على 300 مقعد في البرلمان المكون من 543 مقعدا متخطيا النتيجة التي حققها في انتخابات 2014؛ ليقضي بذلك على آمال حزب المؤتمر المعارض بالفوز.



وقال مودي - بعد اتضاح نتيجة الفرز في أضخم عملية اقتراع في العالم -: "ننمو سويًا ونزدهر سويًا.. سنبني سويًا هندًا أقوى وتضم الجميع.. الهند تفوز مرة أخرى"، وذلك في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



يشار إلى أن الانتخابات قد تواصلت لمدة 6 أيام في هذه الدولة الشاسعة الممتدة من الهيملايا إلى المناطق المدارية وتضم مدنًا كبرى ومناطق صحراوية وأدغالا.