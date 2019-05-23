أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان (شمال غرب)، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة أوقفت دوريات للجيش وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال عمليات متفرقة تاجر مخدرات كان على متن مركبة محملة بـ26.7 كيلوجرام من المخدرات بعين الدفلى (شمال)، كما تم ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 410 أقراص مهلوس بتلمسان (شمال غرب).



وأشارت إلى أن حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران (شمال غرب)، وعنابة والقالة (شمال شرق) محاولات هجرة غير شرعية لـ 37 شخصا، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت (وسط).