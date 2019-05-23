مبعوث خاص للرئيس الصيني يحضر مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن "هاو مينغ جين" المبعوث الخاص للرئيس الصيني سيحضر حفل تنصيب رئيس جنوب أفريقيا المنتخب "سيريل رامافوزا" في بريتوريا بعد غد السبت.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" - في تصريح اليوم - إن جين نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سيحضر حفل التنصيب بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا.



وأضاف كانغ أن الصين تهنئ رامافوزا على إعادة انتخابه، وتعرب عن ثقتها في أن جنوب أفريقيا تحت قيادته ستحقق المزيد من الإنجازات والتنمية.



وتابع كانغ أن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع جنوب أفريقيا، وأنها ستواصل العمل على رفع مستوى العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين.