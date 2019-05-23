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الخميس 23/مايو/2019 - 05:25 م

السبت.. بدء جلسات محاكمة 15 متهما لتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة

السبت.. بدء جلسات
أ ش أ
dostor.org/2641103

تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة أولى جلسات محاكمة 15 متهما لتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.

وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة كشفت أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء الأقباط واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.

وتوصلت التحقيقات التي باشرها فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول إلى قيام المتهم الثاني محامي بمنطقة المريوطية فيصل بإمداد التنظيم بالأموال بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية كما وجهت له النيابة ولباقي المتهمين قيامهم بالانضمام إلى الخلية الإرهابية.

بينما تضمنت التحقيقات قيام المتهمين الثالث والرابع بالالتحاق بجماعة إرهابية خارج البلاد بتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بسوريا والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها وتلقيا فيها تدريبات عسكرية وشاركا في عملياتها العدائية الغير موجهة إلى مصر.

واعترف المتهم الثاني مصطفي.ح. باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي وتعرفه خلال فترة اعتقاله عام 2004 على المتهمين الثالث و12 لاعتناقهم الأفكار الخاصة بتنظيم القاعدة واطلاعهم على إصداراته الجهادية، وأبدى المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم خارج البلاد وأضاف باشتراكه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 بتجمهرات.

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