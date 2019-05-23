تعيين منسق أممي لجهود مكافحة وباء "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية

أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، تخصيص منسق للاستجابة الطارئة لوباء (الإيبولا) في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ للمساعدة في تنسيق جهود احتواء الوباء.



وأوضحت المنظمتان - في بيان حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الخميس - أن المنسق "ديفيد جريزلي" سيشرف على تنسيق الدعم الدولي للتعامل مع وباء (إيبولا) في البلاد وضمان توفير وضع بيئي وسياسي مناسب؛ لزيادة فعالية جهود مكافحته.



ويشار إلى أن مرض (إيبولا) تفشى بشكل حاد في الكونغو الديمقراطية خلال الشهور العشرة الأخيرة وتسبب في مقتل ما يزيد على 1200 شخص.