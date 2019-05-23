938 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر خلال 2018

ذكر جهاز التمثيل التجارى في بيان، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال العام الماضى بلغ نحو 938 مليون دولار، منها 550 مليون دولار صادرات مصرية شملت سلعًا تامة الصنع ونصف مصنعة ومواد خام، و388 مليون دولار واردات مصرية من الجزائر أغلبها محروقات.



وأوضح الجهاز فى بيانه أن السكرتير الأول التجاري وائل عارف، نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصرى في الجزائر، شارك في الاجتماع الذي عقده السفير فى مقر وزارة التجارة الجزائرية، لتسليم الدعوة الموجهة من وزارة التجارة والصناعة إلى نظيرتها الجزائرية، للمشاركة في فعاليات منتدى الاتحاد من أجل المتوسط والمقرر إقامته بالقاهرة في 18 يونيو 2019.



وأشار عارف إلى أن القائمة السلبية للسلع المستثناة من تطبيق الإعفاء التام المنصوص عليه في اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، بالإضافة إلى قائمة السلع المفروض عليها رسوم إضافية تبقى عائقًا أمام تدفق الصادرات المصرية إلى الجزائر.



وطلب بحث إمكانية قيام الجانب الجزائرى بتعديل قائمة السلع المفروض عليها رسوم إضافية.



من جانبه، أوضح الوزير الجزائري أن هناك دراسات تتم على هذه القوائم لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.



كما تطرق الاجتماع إلى موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتم الاتفاق على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المتبادلة.