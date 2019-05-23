تأجيل تشغيل أول مرفأ بحريني لاستيراد الغاز المسال إلى الربع الثالث

أعلنت تيكاي إل.إن.جي بارتنرز في نتائجها المالية، اليوم الخميس، أن تشغيل مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال في البحرين، الذي تملك حصة فيه، تأجل إلى الربع الثالث من العام بدلا من مايو الجاري.



وقالت الشركة إن المرفأ ما زال قيد الإنشاء وهو ما تسبب في إرجاء التشغيل حتى الربع الثالث.



والمرفأ من أعمال شركة البحرين للغاز الطبيعي المسال التي تشترك في ملكيتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتيكاي إل.إن.جي بارتنرز وسامسونج للإنشاء والتجارة والخليج للاستثمار.



وكان مقررا بادئ الأمر استكمال تشييد المرفأ وبدء إمداد الشبكة البحرينية بالغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الأول من العام الحالي.



وفي مارس، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز وقتئذ إن المرفأ سيبدأ العمليات التجارية في مايو.



ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة البحرين للغاز المسال، سيضم المرفأ وحدة تخزين عائمة وحاجز أمواج ومنصة إعادة تغويز وخطوط أنابيب لنقل الغاز تحت البحر من المنصة إلى الشاطئ ومنشأة برية لاستقبال الغاز ومنشأة لإنتاج النيتروجين.



وترسو وحدة التخزين العائمة التي وصلت إلى الخليج في يناير كانون الثاني بالقرب من ميناء الفجيرة منذ ذلك الحين، ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى شركة البحرين للغاز المسال للتعقيب.