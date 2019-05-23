لماذا لا يوجد رجال دين فى الديانة البهائية؟.. الباز يجيب (فيديو)





ناقش الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال الحلقة الـ 18 من برنامجه "باب الله" المُذاع على شاشة "الغد"، فكرة الديانة "البهائية"، ومتى تأسست وأين ظهرت.

وقال الباز، خلال برنامجه "باب الله" المُذاع على قناة "الغد"، إن مؤسس الديانية البهائية شخص يدعى "باب" وهو تاجر من شيراز في إيران، وهو في عمر 24 سنة قال "أنا رسول من الله"، وعمل نظام أسماه القانون البابي، وغير التقويم، فجعل السنة 19 شهر، وكل شهر 19 يوم، وفي 1850 اتهمت حكومة إيران "الباب" بالردة، وقبل إعدامه بشر بظهور شخصية جديدة، وقال إنها هتستكمل استلام الرسالة من الله من بعده.

وتابع: "ظهر واحد اسمه بهاء الله، ولد في طهران ودة واحد من تلاميذ الباب، وكان ابن وزير، ولما تلقى البشرى من الباب، كان عمره 21 سنة، وبعدها لفق له الإمبراطور جريمة قتل، ولكن مع ضغوط اتباعه خرج من السجن وعاش في بغداد 12 سنة، وخرج أتباعه ورائه، وبعدها سافر للإسكندرية، ودة كان خوف من بطش الإمبراطور، وبعدها سافر إلى تركيا، وبعدها سافر لعكا، وبعدها عاش في قصر، وبعد موته تحول إلى معبد للبهائيين".

وواصل: "كل اللي رفضوا دعوته من ملوك تعرضوا لكوارث، والناس عندما وجدوا أن كل خصوم بهاء الله سقطوا، قالوا إن هذا الراجل رسول".

وأردف: "بهاء الله لكي يحمي دعوته من الفساد، حرَّم وجود رجال الدين، لأن اللي بيضيفوه من تفاسير وشروح يقدر يعمل من أي دين جماعة مصالح، وعليه فإن البهائية بلا رجال دين".

وقال: "البهائيون يصوموا 19 يوم، وبيسموه شهر العلاء، ودة بييجي بعد رمضان، وبعد شهر العلاء يأتي عيد النيروز، وبعد النيروز يأتي عيد الرضوان، ودة زي العيد الكبير عند المسلمين، وبيكون الاحتفال به 12 يوم".