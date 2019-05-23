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الخميس 23/مايو/2019 - 03:30 م

مسئول أممي: لا أحد يستطيع نزع الشرعية عن "أونروا"

مسئول أممي: لا أحد
وكالات
dostor.org/2640958

أكد بيير كرينبول، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن المنظمة الدولية ستواصل تطبيق تفويضها الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يستطيع أحد أن ينزع الشرعية عنها.

وقال "كرينبول"، في مؤتمر صحفي بغزة، الخميس: "نرفض أي اتهامات للأونروا بأنها مسئولة عن الفشل السياسي، ونرفض أي اتهامات غير حقيقية ونعتبرها مضللة"، فيما بدا ردا سريعا على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إلى حل المنظمة الدولية.

وعبّر المسئول الأممي عن رفضه أي محاولة لاتهام الأونروا، بأنها السبب في إدامة قضية اللاجئين، مبينا: "الفشل السياسي هو السبب في وجود الأونروا، واستمرار قضية اللاجئين والأونروا ستواصل خدماتها".

وقال: "بالأمس كان هناك تأييد ساحق من 14 دولة للأونروا في مجلس الأمن الدولي، حيث تحدثت عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين وأهمية عمل الأونروا".

وأشار إلى أن "الأونروا تبذل أقصى جهودها لضمان أن تبقى المدارس مفتوحة في العام الدراسي المقبل"، موضحا أن "العجز المالي يبلغ حاليا 200 مليون دولار، وأن المنظمة لن يكون لديها تمويل منتصف يونيو المقبل".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى 60 مليون دولار لضمان توزيع المواد الغذائية على مليون لاجئ فلسطيني في غزة، وهذا مهم بالنسبة للأونروا كما التعليم".

وأشار إلى أن "الأونروا أعادت 500 من موظفيها الذين حولوا للدوام الجزئي إلى نظام العمل الكامل، رغم التحديات المالية التي تواجهها".

وكان المستشار الأمريكي، جيسون جرينبلات، قال في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إن "الأونروا عبارة عن ضمادة ونموذج خذل الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن الفلسطينيين يستحقون جهة دعم أفضل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

والعام الماضي، قطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلها للأونروا التي تأسست في 1949، لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

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