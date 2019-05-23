الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم الجلوس فقط

اعتمد محافظ الجيزة، منذ قليل نتيجة الفصل الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بنسبة نجاح بلغت 81.27%.



ووصل إجمالي عدد الأوائل على مستوى المحافظة ما يقرب الـ193 من الطلاب من إجمالي عدد المتقدمين 143023، بينما نجح منهم 116239 من الطلاب.



وحصلت إدارة الهرم التعليمية على المركز الأول ثم الشيخ زايد تليهما إدارة جنوب وشمال الجيزة.



وقال "تعليم الجيزة" إن الطلاب لم يواجهوا أي صعوبة في الامتحانات التي انتهت منذ أسبوع، كما أن زمن الإجابة ملائم مع الأسئلة، وفقًا للتقارير التي أدلت بها غرف متابعة اللجان الامتحانية، وعملت بدورها على تهيئة اللجان وتوفير كل سبل الراحة بها لكي تناسب الطلاب والطالبات.



رابط النتيجة: http:gizaedu.gov.eg