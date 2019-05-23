الثاني خلال شهرين.. إقالة محافظ عراقي على خلفية تهم فساد مالي

أقال مجلس محافظة كربلاء، اليوم الخميس 23 مايو، المحافظ، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، ليكون هو الثاني حتى الآن في العراق، الذي تتم إقالته خلال هذا العام.



وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن مجلس محافظة كربلاء، وسط البلاد، صوت خلال جلسته الطارئة التي عقدها ظهر اليوم، على إقالة المحافظ، عقيل الطريحي، بسبب ملفات فساد مالية وإدارية.



وصوت 17 عضوا من مجلس المحافظة، من أصل 26 عضوا، حضور الجلسة، على قرار الإقالة.



وفي وقت سابق من أواخر شهر مارس الماضي، أعلنت الحكومة الاتحادية إقالة محافظ نينوى، ونائبيه، على خلفية تهم متعلقة بالفساد، وإثر غرق العبارة بالجزيرة السياحية التي راح ضحيتها العشرات ما بين غريق ومفقود حتى الآن، في عيد نوروز الذي صادف الخميس، 21 من الشهر نفسه.

