أمن الجيزة يحبط ترويج 15 كيلو بانجو قبل الإفطار بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إحباط ترويج 15 كيلو بانجو على المدمنين بمدينة البدرشين ومحيطها عقب إلقاء القبض على عاطل بحوزته المضبوطات.



وردت معلومات للمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين بقيام "ياسر. م. ا ب" 42 سنة عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، فور إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة إلقاء القبض على المتهم ومنعه قبل توزيعه المخدرات.



تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم، وعثر بحوزته على 41 لفافة ورقية مختلفة الأحجام تحوى نبات البانجو المخدر و3 لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر وبندقية خرطوش و18 طلقة ومبلغ 4100 جنيه وهاتف محمول، وتبين أن المواد المخدرة وزنها 15 كيلو و170 جراما من نبات البانجو المخدر.



وأفادت التحريات برئاسة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة بأن المتهم سابق اتهامة في 4 قضايا (سرقة مسكن – سرقة متنوعة – سرقة وسائل نقل)، وآخرهم 2005 سرقة مسكن، وأنه كان يعد تلك الكمية للترويج على عملائه من المتعاطين والمدنين خلال فترة قبل الإفطار.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائة والسلاح الناري بقصد الدفاع، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.