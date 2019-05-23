الأحد.. غالية بن علي تحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا غنائيا ضمن أمسياتها الرمضانية، تحييه الفنانة التونسية غالية بن علي وفرقتها الموسيقية، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، على المسرح المكشوف بالأوبرا.



وأعدت غالية بن علي برنامجا فنيا متميزا للحفل يتضمن باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها من بينها: (يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللي غارو منى، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة)، بالإضافة إلى مختارات من أعمالها الخاصة من بينها:(روميو وليلى، كتابى يا سيدى وهيمتنى وقضيت).



يذكر أن غالية بن علي مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولقبت بـ"سفيرة الأغنية الطربية"،وأتمت دراستها الجامعية في بروكسل ببلجيكا، كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامنا مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص.



وتعرفت غالية على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا، كما قدمت عددا من التجارب السينمائية، وحصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم، وقدمت العديد من الحفلات في مصر ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.