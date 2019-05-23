إجراء أول عملية استخراج حصوات الكلى بالمنظار بمستشفى رأس التين

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم صباح اليوم، بمستشفى رأس التين العام عمل أول حالة لاستخراج حصوات الكلي بالمنظار تتم فى المستشفى لمريض من محافظة البحيرة يبلغ من العمر 33 سنة، كان يعانى من حصوات مرتجعة للمرة الثالثة بالكلية اليسرى.



وقالت الدكتورة غادة ندا، مديرة مستشفى رأس التين العام، إن العملية أُجريت بحضور الدكتور جرجس فوزي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى أبوقير العام، والدكتور عادل مسيحة، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى رأس التين العام، والدكتور أحمد سعد، إخصائي المسالك البولية بالمستشفى، وبالاستعانة بأطباء التخدير دكتورة شادية صلاح والدكتور محمد ماهر، والتمريض محمد عبداللطيف.



يُذكر أن العملية تمت باستخدام منظار تم التبرع به مؤخرًا للمستشفى.