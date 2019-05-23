طوارئ في مديرية أوقاف كفر الشيخ لتنظيم "الاعتكاف" في 271 مسجدًا

أعلن الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الطوارئ داخل مديرية أوقاف كفر الشيخ، والإدارات التابعة لها، استعدادًا لاستقبال المساجد للمعتكفين فى العشر الأواخر من رمضان، والتى تبدأ السبت المُقبل.



وعقد "الفقى"، عدة اجتماعات، خلال الأيام الماضية، مع قيادات المديرية، لبحث الاستعدادات لخاصة بالاعتكاف، والاحتفال بليلة القدر، وصلاة العيد، ووجّه بإنهاء استعدادات المساجد لاستقبال المعتكفين.



وأكد "الفقى"، أن المديرية انتهت من تخصيص 271 مسجدًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، للاعتكاف خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، إحياءً لسُنة النبى صلى الله عليه وسلم.



وأوضح "الفقى"، أن المساجد تُغطى جميع القرى والمدن، وأنه قد تم تخصيص 49 ملتقى فكرى بالمساجد الكبرى بالتعاون مع الأزهر الشريف وجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه قد تم إلغاء الإجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان لجميع العاملين وإلى مابعد عيد الفطر المبارك.