إنشاء مكتب لإدارة المجلات العلمية بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن إنشاء مكتب لإدارة المجلات العلمية، على أن يكون تابعا لقطاع الدراسات العليا والبحوث.



وأوضح رئيس الجامعة، أن المكتب يهدف إلى تطوير دوريات الجامعة المتخصصة، وتشجيع واستقطاب باحثين ورواد للكتابة في المجلات العلمية، بالإضافة إلى المساهمة في إدراج دوريات الجامعة في قواعد التصنيفات العالمية، وترسيخ التعاون والتكامل بين المجلات ذات التخصصات المتشابهة، فضلًا عن توسيع قاعدة النشر والتوزيع لخدمة الباحثين محليا ودوليا، والمساهمة في تعزيز الاستشهاد والتواصل العلمي بشكل شامل ودائم، علاوة على المراجعة الدورية الفنية والإدارية لنتائج التقويم لتلك المجلات.



وأضاف الدكتور منصور حسن أن الجامعة تهدف إلى الارتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولي، لاسيما وأن الجامعة تقوم في الوقت الحالي بإصدار العديد من الدوريات والتي وصل عددها إلى 17 مجلة علمية محكمة.