انتخاب تونس عضوًا دائمًا بالمنتدى الدولي للنقل

أعلن وزير النقل التونسي هشام بن أحمد، انتخاب تونس عضوًا دائمًا في المنتدى الدولي للنقل المنعقد حاليا بمدينة ليزبيغ بألمانيا، وذلك بإجماع كل الدول الأعضاء المشاركين في دورة المنتدى لعام 2019، لتصبح تونس العضو رقم 60 بإحدى أهم هياكل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتخصصة في مجال النقل.



وقال هشام بن أحمد - وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل التونسية - إن تونس تحتفل اليوم بحدث استثنائي بمناسبة انتخابها عضوا دائما بالمنتدى الدولي للنقل الذي يشكل أهم إطار للتعاون والتنسيق بين الفاعلين الدوليين في قطاع النقل واللوجستية بهدف تبني نظرة مشتركة لتطوير هذا القطاع.



وتابع وزير النقل: أن تونس تسعى إلى أن تكون مركزا اقتصاديا إقليميا وقطبا متوسطيا للتجارة والخدمات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بحوض البحر الأبيض المتوسط وباعتبارها ملتقى للمبادلات التجارية البحرية المتوسطية.



وأضاف أن الاستراتيجية القطاعية لتونس تهدف إلى تدعيم التنمية الشاملة على المستوى الوطني والاندماج الاقتصادي على المستوى الدولي والإقليمي من خلال نظام نقل ذكي ومتكامل ومترابط مع شبكات النقل الدولي وتعمل على تدعيم الربط الداخلي وإرساء منظومة نقل مستدام يضمن التنقل اللائق والأمن والسلامة للمواطن والبضائع.



ومن جانبه، أكد يانج تي كيم الأمين العام للمنتدى الدولي للنقل أن تونس هي فاعل ديناميكي لديه توجه مستقبلي في مجال النقل يرتكز على مبادرات حالية في مجال البنية الأساسية على مستوى الشبكة الحديدية المينائية وفي مجال السلامة المرورية.



كما أكد أن كافة الدول الأعضاء بالمنتدى الدولي للنقل يرغبون فى الاستفادة من التجربة التونسية ودعمها من أجل رفع تحدياتها في إطار سياستها في قطاع النقل.