لطلبة الثانوية العامة.. الخضروات هى الحل بفترة الامتحانات

تشهد معظم البيوت المصرية، حالة من التأهب بسبب امتحانات الثانوية العامة، الأمر الذي يشكل ضغطا على الكثير من الطلاب.



ويمكن للطعام أن يساعد في زيادة التركيز، وتقوية الذاكراة، وهذا ما أكده خبراء وفق موقع "هيلث" الطبي.



وقال الخبراء أن تناول الخضروات يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقوية الذاكراة، حيث إن تناول الخضروات الورقية كاللفت والسبانخ والكرنب وغيرها، يساعد بشكل كبير في تقليل التدهور المعرفي للأشخاص الذين أجريت عليهم الأبحاث.



وشمل بحث أجري على 1000 مشارك، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى الخضروات الورقية لمدة أسبوع، والثانية امتنعت عن تناولها.



وجاءت النتائج، بأن المجموعة الأولي كانت أكثر تذكرًا للمعلومات وقدرة على الاستيعاب والتحصيل مقارنة مع أقرانهم من الأفراد في المجموعة الثانية.



