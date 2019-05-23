الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع «المنظمة العربية للتنمية الإدارية»، بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية.



وقع المذكرة عن دولة الإمارات السيدة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعن المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة.



ويفتح باب المشاركة بجائزة التميز الحكومي العربي لمختلف الجهات الحكومية في الوطن العربي باستثناء تلك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الشفافية والحياد في تقييم المشاركات حسب ما ورد في تعميم إعلامي وزعه الوفد الإماراتي المشارك في تنظيم احتفالية إطلاق الجائزة.

