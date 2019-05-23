ديل بوسكى: مبابى أفضل من نيمار

قال المدير الفني السابق لفريق نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، فيثنتي ديل بوسكي، إنه يفضل انضمام المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، للميرينجي على قدوم البرازيلي نيمار، نظرا لتمتعه بالجانب الذهني والنضوج الكروي.



وأضاف ديل بوسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس،:" لو كان الأمر بيدي لتعاقدت مع مبابي لأنه يبدو أكثر عقلانية من نيمار، الذي يقلد الأطفال الذين يسقطون هنا وهناك".



وعلى الرغم من التقارير التي ربطت الريال بإمكانية التعاقد سواء مع مبابي أو نيمار، إلا أن ديل بوسكي أعرب عن اعتقاده بأن المهاجم الفرنسي الشاب هو الأفضل بالنسبة لـ"لوس بلانكوس".



واعترف ديل بوسكي بأن ريال مدريد مر بموسم غير جيد، لكنه أعرب عن ثقته بوجود مجموعة ممتازة من اللاعبين الأقوياء، مشيرا إلى أن تغيير المدرب مرتين من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث لناد.



وتوقع نهائي رائع لمسابقة كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وبرشلونة، موضحا أنه رغم خروج الأخير من دوري الأبطال على يد ليفربول والإصابات التي تضرب صفوفه، إلا أن نجمه الأرجنتيني سيكون حاضرا وهو شيء مهم بالنسبة للبلاوجرانا.