كرواتيا: مفاوضات مع السويد وأمريكا حول شراء مقاتلات جوية

قال وزير الدفاع الكرواتي دامر كرستيتش، اليوم الخميس، إن بلاده تجري مفاوضات مع السويد وأمريكا حول شراء مقاتلات جوية لتحديث أسطولها العسكري الجوي.



وأضاف كرستيتش - في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز)- أن الحكومة لا تزال بصدد حل هذا الموضوع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية بين الأطراف الثلاثة وسيتم إعلان نتائجها للشعب بمجرد الوصول إلى قرار.



يذكر أن كرواتيا انضمت إلى قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2009، كما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، إلا أن أسطولها الجوي يتكون من المقاتلات الجوية الروسية من طراز "ميج-21" التي انتهت صلاحية معظمها.

