فحص 480 شخصًا فى قافلة طبية بجزيرة الوراق

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، قافلة طبية بجزيرة الوراق اليوم، فى جميع التخصصات، حيث قدمت الكشف المجانى والعلاج المجانى لـ480 شخصًا من أهالى الجزيرة.



وأكدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محافظ الجيزة أحمد راشد، بتسيير القوافل العلاجية وتكثيف الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المناطق التى تحتاج إلى زيادة فى تكثيف الخدمات الطبية، وبالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان للتسهيل على المواطنين ورعايته صحيًا.



وقدمت القافلة الطبية اليوم الكشف المجانى لـ127 باطنة، 72 نساء، و74 أطفال، و44 عيون، و90 جلدية، 35 تنظيم أسرة، و38 حالة أسنان، ومن المقرر أن تتكرر هذه الحملات خلال الفترة القادمة.