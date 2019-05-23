حلا شيحا ودنيا عبدالعزيز تهنئان محمد رمضان بعيد ميلاده

حرصت كلا من الفنانتين حلا شيحا ودنيا عبدالعزيز بتهنئة الفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم، وذلك عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وشاركت "حلا" صورة لها برفقة محمد رمضان عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "يوم ميلاد سعيد يا محمد وعقبال 100 سنة في نجاح وتوفيق"، فيما نشرت "دنيا" صورة تجمعها بـ"رمضان" وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت ناجح، كل سنة وأنت فنان، كل سنة وأنت طيب".



من ناحية أخرى، تشارك حلا شيحا في السباق الرمضان الحالي بمسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان، ماجد المصري، نسرين أمين، هنادي مهني، حسام داغر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز مسلسل "قيد عائلي"، وهو بطولة ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وتأليف محمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.