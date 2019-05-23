صابرين: سأعتزل الفن في هذه الحالة فقط

أكدت الفنانة صابرين أن حبها للفن هو السبب في تراجعها عن قرار اعتزالها والذي أعلنته عقب أدائها مسلسل "أم كلثوم"، وليس لمجرد "أكل العيش".



وقالت صابرين خلال استضافتها في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية" بسمة وهبة"، لما بعدت عن الفن حسيت إني مش طبيعية، أنا بتنفس فن، أنا بمثل وأنا عندي 5 سنوات، والعائلة كلها فنانة"، وتابعت "أنا خدت قرار مش قده".



وردًا على سؤال بسمة وهبة، إيه اللي ممكن يخليها تعتزل؟ قالت صابرين عدم التقدير من جمهوري في الأعمال الفنية التي أقدمها على الشاشة، لأن الجمهور هو الأهم.



وخلال الحلقة حكت صابرين، عن الصعوبات التي واجهتها في رحلتها الفنية، مؤكدة أنه على الرغم من صغر سنها عندما دخلت الوسط الفني، لكنها كانت مسئولة عن عائلتها في مرحلة مبكرة، ويحزنها كثيرا تجاهل قصة كفاحها.



وأضافت صابرين أنها تظهر في البرامج متصورة أن الهدف هو تعليم الجيل الجديد من الشباب قيمة الكفاح والعمل، ولكن ما يحدث في كثير من البرامج هو عكس توقعاتها ويجعلها تتفاجأ من طريقة تناول الإعلام للموضوعات بخلاف التطرق إلى الهجوم وشتائم دون مبرر.