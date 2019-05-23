مجموعة "دويتشه بنك" تعلن إجراءات صارمة لتقليص وحدة أسواق رأس المال لديها

قال كريستيان سيفينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دويتشه بنك" الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المجموعة المصرفية تهدف إلى مزيد من التقليص لوحدة أسواق رأس المال الخاسرة لديها.



وقال سيفينج خلال الاجتماع السنوي للمجموعة والمنعقد بمدينة فرانكفورت، ويراقبه المساهمون عن كثب: "نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات صارمة".



وأوضح: "سنسرع عملية التحول، من خلال إعادة توجيه مصرفنا بعقلية واحدة، نحو وحداته المربحة والمتنامية وثيقة الصلة بعملائنا".



وقال سيفينج إن البنك الاستثماري يجب أن يباشر أعماله التي كانت إما مربحة أو مهمة بصورة كافية، كخدمة للوحدات المصرفية الأخرى.



وفقد سهم "دويتشه بنك" حوالي 40% من قيمته خلال العام الأخير حيث وصل يوم الاثنين الماضي إلى مستوى منخفض قياسي بعد انكماش إيراداته للفصل التاسع على التوالي، في حين خفض سيفينج توقعاته لنتائج البنك خلال العام الحالي ككل.