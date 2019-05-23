الأنبا دوماديوس يترأس اجتماع الأحوال الشخصية بسيدني

ترأس الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا دانييل أسقف سيدني اجتماع بين المجلس الإقليمي للأحوال الشخصية، وذلك في كنيسه القديسه دميانه بسيدني لمناقشه الأحوال التى استأنفت قرار المجلس الإكليريكي بسيدني.



يأتي ذلك في إطار زيارته الأنبا دوماديوس لإيبارشيتي ملبورن لمتابعة شئون الإيبارشية، عقب تقديم الأنبا سوريال أستقالته من الإيبارشية.



وكان قد تم اختيار الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم رئيسا للمجلس الإقليمي بأستراليا وآسيا، العام الماضي، بديلا عن الأنبا بولا مطران طنطا، واختيار الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا رئيسا للمجلس الإقليمي بأمريكا بديلا للأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.



وتم اختيار الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيسا للمجلس الإقليمي للإسكندرية والوجة البحري، بديلا للأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، وتم تعيين الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن، رئيسا للمجلس الإقليمي للوجه القبلي، بديلا للأنبا باخوم، أسقف سوهاج.