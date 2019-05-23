دبلوماسى: مصادرة واشنطن للسفينة الكورية يوصف "بانتهاك السيادة"



جددت كوريا الشمالية دعوتها إلى إعادة سفينة شحن تابعة لها، احتجزتها الولايات المتحدة.



وقال السفير الكوري الشمالي لدى جنيف، هان داي-سونج، إن مصادرة الولايات المتحدة لسفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" تشكل أكبر عقبة أمام تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



سبق أن عقد السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونج، مؤتمرًا صحفيًا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء، حيث طالب بإعادة السفينة.



وقال السفير هان، إن إدارة ترامب الأمريكية يجب عليها أن تتخذ قرارًا كبيرًا متمثلًا في رفع العقوبات من أجل استئناف المفاوضات النووية المتعثرة، ذاكرا أن الولايات المتحدة تعتقد بأن كوريا الشمالية هي إحدى الدول التي من شأنها أن تستسلم لقوتها وضغوطها، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، كما وصف مصادرة السفينة بأنها عمل ينتهك السيادة وقد يؤثر على تطوير العلاقات الثنائية.



وأكد على أن كوريا الشمالية وكذلك الولايات المتحدة ودول المجتمع الدولي لا تريد أن تسوء الأمور.



وبخصوص إطلاق كوريا الشمالية الأخير صواريخ قصيرة المدى، قال السفير هان إن ذلك جاء في إطار تدريبات روتينية للتأكد من قدرات البلاد الدفاعية.



وبشأن احتمال استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قال إنه في حال عدم تغيير موقف الولايات المتحدة وعدم اتخاذها قرارا كبيرا، فإن الحوار مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات لن يهما كوريا الشمالية