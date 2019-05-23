تطوير الصرف المغطى فى ميت العامل بمساحة 4100 فدان

واصلت هيئة الصرف بوزارة الرى، تنفيذ خطة العام المالي الجديد لتطوير شبكات الصرف المغطى على مستوى المحافظات، لتخفيف ملوحة التربة، والتخلص من بقايا الأسمدة والمبيدات الضارة، وتوفير مياه الري اللازمة للزراعات.



وبدأت الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدقهلية، أعمال تجديد وتطوير الصرف المغطى لمنطقة ميت العامل بأجا بمساحة 4100 فدان مقاولة شركة الإيمان للمقاولات، بهدف تخليص الأراضى بالمنطقة من بقايا المواد الكيميائية والمبيدات والأسمدة والأملاح الضارة بالتربة.



وأكد رئيس الهيئة المهندس خالد مدين، أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.