شركة طيران صينية تطلب تعويضًا من "بوينج" بسبب طائرات "737 ماكس"

أعلنت شركة "شاندونغ إيرلاينز" الصينية للطيران، اليوم الخميس، أنها طلبت رسميا تعويضا من شركة "بوينج" الأمريكية عن خسائر اقتصادية تكبدتها الشركة الصينية بسبب إيقاف طائراتها من طراز "737 ماكس".



وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها أجلت تسلم هذا النوع من الطائرات في المستقبل، مشيرة إلى أنها أوقفت تشغيل سبع طائرات، منها خمس طائرات تم تسليمها العام الماضي وطائرتان تم تسليمهما في الربع الأول من العام الحالي.



وجاءت مطالبة شركة "شاندونغ إيرلاينز" بعد ثلاثة طلبات تعويض قدمتها شركات "تشاينا إيسترن إيرلاينز" و"إير تشاينا" و"تشاينا ساوثرن إيرلاينز" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وكانت الصين أول من أوقف العمليات التجارية لجميع طائرات "بوينج 737 ماكس 8"، بعد حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس الماضي، وتحطم طائرة تشغلها شركة "ليون إير" الإندونيسية في أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى تدقيق عالمي وحظر تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس.



وتمتلك شركات الطيران الصينية - وفقا لبيانات مصلحة الطيران المدني في الصين - 96 طائرة من طراز (737 ماكس 8).