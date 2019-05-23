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الخميس 23/مايو/2019 - 12:17 م

قائد البحرية الإيرانية: ابتعاد غير مسبوق لحاملة الطائرات الأمريكية عن سواحل البلاد

قائد البحرية الإيرانية
قائد البحرية الإيرانية العميد حسین خانزادي
وكالات
dostor.org/2640673

قال قائد البحرية الإيرانية، العميد حسین خانزادي، اليوم الخميس، إن حاملة الطائرات الأمريكية، إبراهام لنكولن، قد ابتعدت عن سواحل إيران لمسافة غير مسبوقة.

ورجع خانزادي ذلك إلى خشيتها من الصواريخ الإيرانية، فيما تتصاعد المخاوف من نشوب حرب بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الطلب الإيرانية (إيسنا)، عن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، العميد حسین خانزادي: "حاملة الطائرات الأميركية تقف اليوم على بعد 700 كيلومتر بعيدا عن حدود الجمهورية الإسلامية، وهذا الأمر لم يحدث في التاريخ من قبل".

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي- 52، وصواريخ "باتريوت"، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسئولون من الولايات المتحدة بأنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو2015، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق، يوم 8 مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي.

ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

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