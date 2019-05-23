القوات العراقية تحبط هجومًا لـ"داعش" على حقول للنفط شمال بغداد

اشتبكت القوات العراقية، اليوم الخميس 23 مايو، مع مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، حاولوا استهداف نقاط حماية حقول نفطية بمحافظة صلاح الدين، شمال العراق.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، أن قوة من شرطة الطاقة، وبإسناد من الحشد الشعبي، تشتبك مع مجموعة من عصابات "داعش" الإرهابية عند محاولتها استهداف إحدى نقاط الحراسة في الحقول النفطية بجبال علاس، ضمن محافظة صلاح الدين.



وأكدت الخلية أن الاشتباك انتهى بقتل جميع عناصر هذه المجموعة الإرهابية.



وما زالت سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى تشكل أوكارا لعناصر "داعش"، ينطلقون منها لشن هجمات على القوات العراقية، التي لم تنجح حتى الآن بتطهير حمرين بالرغم من العديد من العمليات العسكرية التي شنتها لطرد عناصر "داعش" منه.