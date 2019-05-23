اتفاق بين "تحيا تونس" و"المبادرة" على الاندماج استعدادا للانتخابات

أعلن حزبا "حركة تحيا تونس" و"المبادرة" الشريكان في الائتلاف الحكومي الاتفاق على الاندماج في حزب واحد استعدادا للانتخابات المقررة هذا العام.



وأعلن الأمين العام لـ"تحيا تونس" سليم العزابي وأمين "عام المبادرة" كمال مرجان، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011، في بيان مشترك عقب اجتماع ليل الأربعاء، عن قرار الاندماج من حيث المبدأ.



وبرر الحزبان هذه الخطوة بهدف توحيد القوى "السياسية الوطنية التقدمية" والحد من التشتت الذي تعانيه العائلة الوسطية.



وكلا الحزبين يقدم نفسه امتدادا لفكر الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال الذي عرف بتوجهه العلماني وترسيخه للدولة المدنية.



ويطمح "حزب تحيا تونس"، الذي ظهر حديثا ككتلة برلمانية جديدة تحت اسم الائتلاف الوطني ومؤيدة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى ضم الأحزاب القريبة منه استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.



ويحتل الحزب المركز الثاني في البرلمان بـ 44 مقعد بينما يملك حزب المبادرة ثلاثة مقاعد.