النقل الدولي بالإسكندرية تكرم نواب المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

كرمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اللواء بحري محفوظ طه النائب الأسبق للمنطقة الجنوبية الاقتصادية، لمحور تنمية قناة السويس، واللواء بحري عبد القادر درويش النائب الأسبق للمنطقة الشمالية الاقتصادية لمحور تنمية القناة.



وجاء هذا التكريم، ليستهدف رموز المجتمع الذين أثرو بالعمل العام، وساهموا في تعزيز الدور الوطني ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في مجالاتهم، فيما شهد التكريم حضور العديد من الشخصيات الوطنية بمجتمع الأعمال السكندري.



وضمت قائمة التكريم اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي نائب رئيس المنطقة الشمالية، ومساعديه تقديرًا للدور الهام الذي قاموا به في المحافظة علي أمن وأمان الوطن في الاوقات العصيبة التي مرت بها البلاد.



يُذكر، أنه قد شارك العديد من قيادات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف الملاحة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجمعية رجال الاعمال، وقيادات الجمارك المصرية، والرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة السلامة البحرية، في الحفل السنوي.

