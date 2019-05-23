مانيلا ترفض خطة كندا لإعادة المخلفات بحلول نهاية يونيو

رفضت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، خطة كندا الخاصة بإعادة المخلفات التي تم إلقاؤها في البلاد قبل أكثر من خمس سنوات.



كانت الحكومة الكندية قد قالت، أمس الأربعاء، إن المهمة سوف تنتهي بحلول نهاية يونيو.



ولكن سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، قال إن الجدول الزمني طويل للغاية، وأن الحكومة سوف تدفع بخطة لاستئجار سفينة خاصة لإعادة كل المخلفات على الفور.



وقال للصحفيين: "لا نريد هذا. إنها فترة طويلة للغاية، لن نسمح لأنفسنا بأن نكون أرضًا للتخلص من النفايات".



وأعلنت كندا، أمس الأربعاء أن شركة "بولور لوجيستيكس كندا" للوجيستيات سوف تبدأ الاستعدادات لإعادة المخلفات في الأيام المقبلة.



وقالت وزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا، في بيان: "عملية الإزالة سوف تكتمل بحلول نهاية يونيو، نظرا لأنه تجب معالجة المخلفات بأمان لاستيفاء متطلبات السلامة والصحة الكندية".



وجاء في البيان: "سوف تحسب الحكومة الكندية التكاليف المرتبطة بالاستعدادات والنقل والشحن والتخلص من المخلفات".



وجاء إعلان كندا بعدما قال بانيلو إن الرئيس رودريجو دوتيرتي وجه أجهزة الحكومة بالبحث عن شركة شحن خاصة يمكنها إعادة المخلفات على الفور إلى كندا.



وقال: "إذا كانت كندا لن تقبل نفاياتها، فسوف نتركها بالمثل داخل مياهها الإقليمية أو على بعد 12 ميلًا بحريًا من الخط الساحلي لأي من شواطئها".