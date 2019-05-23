انتظام الامتحانات جامعة بنها ورفع حالة الطوارئ

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة المختلفة دون أي تاجيل لها، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ تزامنا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان.



وأشار "السعيد" إلى إنه أصدر تعليماته بتكثيف استعدادات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف بالقرب من أماكن الامتحانات خاصة في الخيام لمواجهة أي طوارئ وتزويد القاعات والمدرجات بالمراوح ووسائل الإضاءة والتهوية الكفاية للتخفيف من ارتفاع حرارة الجو.



وشدد رئيس الجامعة على تواجد الاطباء والتمريض فى الادارات الطبية فى الكليات طوال اوقات الامتحانات لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الفورية حرصا على سلامة الطلاب.



وأضاف السعيد أنه تم أيضا رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية وزيادة عدد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ والاستقبال استعدادا لمواجهة أي حالات طارئة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتعامل الفوري معها.



