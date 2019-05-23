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اقتصاد
الخميس 23/مايو/2019 - 12:04 م

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 بـ 608 جنيهات

استقرار أسعار الذهب
دعاء أبو العزم - سيد ابراهيم
dostor.org/2640651

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 نحو 608 جنيهات للجرام.

وأرجع نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، الاستقرار نتيجة إلى استمرار سعر الذهب عالميا، حيث سجلت الأوقية 1275 دولارا، مقابل 1277 دولارا، الخميس الماضي.

أسعار الذهب فى مصر:

سجل عيار 18 نحو 521 جنيهًا
سجل عيار 21 سعر 608 جنيهات للجرام
سجل عيار 24 نحو 695 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب 4864 جنيها

فيما سجّل السعر العالمي نحو 1277 دولارًا للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبا، خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية التوترات السياسية بين أمريكا وإيران من ناحية، والتوترات التجارية بين أمريكا والصين من ناحية أخرى.

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