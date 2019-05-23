استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 بـ 608 جنيهات

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 نحو 608 جنيهات للجرام.



وأرجع نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، الاستقرار نتيجة إلى استمرار سعر الذهب عالميا، حيث سجلت الأوقية 1275 دولارا، مقابل 1277 دولارا، الخميس الماضي.



أسعار الذهب فى مصر:



سجل عيار 18 نحو 521 جنيهًا

سجل عيار 21 سعر 608 جنيهات للجرام

سجل عيار 24 نحو 695 جنيهًا



وبلغ سعر الجنيه الذهب 4864 جنيها



فيما سجّل السعر العالمي نحو 1277 دولارًا للأوقية.



وشهدت أسعار الذهب تذبذبا، خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية التوترات السياسية بين أمريكا وإيران من ناحية، والتوترات التجارية بين أمريكا والصين من ناحية أخرى.