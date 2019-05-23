موانئ البحر الأحمر: 25 سفينة على الأرصفة.. وتداول 317 شاحنة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (25) سفينة، وتم تداول (317) شاحنة بضائع، و(248) سيارة.



وحسبما ذكر في بيان رسمي لموانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات (195) شاحنة و(237) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (122) شاحنة بضائع، و(11) سيارة.



وحسب البيان، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى: أمانة، الحرية1، النوى إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة Raeda، وغادرت ثلاث سفن، وهى: أمانة، الحرية1، النوى إكسبريس.



ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا، ومغادرة السفينتين ايلة وبريدج.



واستقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض.