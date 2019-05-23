"واتساب" يبدأ عرض الإعلانات خلال أشهر للاستفادة تجاريا من المنصة

أكدت شركة فيسبوك أنها ستبدأ نشر إعلانات على تطبيق "واتساب" للمراسلات النصية المملوك لها خلال أشهر؛ وذلك في خطوة للاستفادة تجاريا من المنصة.



وقالت شركة فيسبوك - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الخميس - إنها ستسمح بنشر إعلانات على تطبيق واتساب مطلع العام 2020؛ في محاولة للاستفادة من العدد الكبير من المشتركين في التطبيق للترويج للمنتجات والتسويق.



وبلغ عدد مستخدمي واتساب- المملوك لشركة فيسبوك- أكثر من مليار ونصف المليار شخص، إلا أن هذا القرار لم ينل ترحيب الكثيرين من مستخدمي التطبيق، والذين يعتبرون الإعلانات بمثابة "إزعاج".



وكانت شركة فيسبوك قد أعلنت في وقت سابق أنها ستطلق خدمة الإعلانات على تطبيق واتساب هذا العام، إلا أن ذلك تأخر وسط عدم ترحيب واسع من مستخدمي التطبيق.



وأشارت شركة فيسبوك إلى أن الإعلانات لن تكون موجودة داخل المحادثات الخاصة، لكن سيتم عرضها في السجل أو في خانة القصص والحالات.