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اقتصاد
الخميس 23/مايو/2019 - 08:37 ص

أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا

أسعار النفط تواصل
وكالات
dostor.org/2640386

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا الخميس بسبب ارتفاع المخزونات الأميركية ومخاوف من انعكاسات الحرب التجارية الأميركية الصينية على نمو الاقتصاد العالمي.

وحوالى الساعة 04،30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو 35 سنتا ليبلغ سعره 61،07 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد تراجع 43 سنتا إلى 70،56 دولارا.

وسجلت أسعار النفط تراجعا الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة.

وأغلق برميل برنت في لندن على انخفاض قدره 1،19 دولار عن سعر الإغلاق الثلاثاء. وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف في نيويورك 1،71 دولار.

وكانت الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة أعلنت أن المخزونات التجارية للخام ارتفعت في الأسبوع الذي انتهى في 17 مايو بمقدار 4،7 ملايين برميل، والوقود بمقدار 3،7 ملايين برميل والمنتجات المعالجة الأخرى 800 ألف برميل، وهي كميات أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وعادة يفسر ارتفاع في المخزونات الأميركية على أنه مؤشر سيء من قبل الوسطاء الذين يرون فيه دليلا على تراجع في الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيفري هالي المحلل في مجموعة "اواندا" المالية إن "الزيادة الهائلة في الاحتياطات الأميركية للخام ليلا ضربت برنت والنفط الخفيف معا".
وأضاف أن "هذا الارتفاع غير المتوقع الثاني خلال أسبوعين، يأتي ليبرر في مكان ما موقف (منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك في تلميحها إلى ضرورة الإبقاء على خفض الإنتاج وإلى أن زيادة الأسعار حاليا هشة".

وتتابع الأسواق بدقة التصعيد التجاري الصيني الأميركي.

وقال مصرف "ايه ان زد بنك" في مذكرة إن "القلق المتزايد من المأزق في المفاوضات التجارية الأميركية الصينية يواصل دفع أسعار المواد الأولية باتجاه الأسفل".

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