قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من طولكرم وقلقيلية

أصيب مواطنا بالرصاص "المطاطي" واعتقل 3 آخرين، فجر اليوم الخميس، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، باعتقال قوات الاحتلال لثلاثة مواطنين، وهم: محمد عادل إبراهيم طعمة (15) عاما، وخليل موفق طعمة، وأيمن مرعي، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، باتجاه عشرات الشبان إثر مواجهات اندلعت في البلدة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفتى بعيار مطاطي تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة قلقيلية.



وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جيوس شرق قلقيلية واعتقلت: سامح شوكت سمحه (47 عاما)، ونجله أسيد (22 عاما)، وعبد الله بشير عبيد (19 عاما)، كما داهمت بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت محمود نضال سليم (24 عاما).