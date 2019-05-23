تركيا ترضخ لواشنطن وتوقف شراء النفط الإيراني

قال مسئول تركي كبير يوم الأربعاء، إن أنقرة أوقفت شراء النفط الإيراني بدءا من مايو مع انقضاء أجل الإعفاءات الأمريكية التي مُنحت لثمانية مشترين في نوفمبر.



وأضاف أن بلاده ستواصل الالتزام بمطلب واشنطن بوقف جميع واردات النفط الخام من الجمهورية الإسلامية.



وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه "لا نحصل على أي نفط من إيران الآن..، كنا واحدة من ثماني دول حصلت على استثناءات من هذه العقوبات والآن نحن على استعداد للالتزام بها".



يأتي هذا فيما صرحت الإدارة الأمريكية أول الشهر الحالي، أنها سوف تفرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط الإيراني بدءا من أول مايو الجاري، كما أنها ألغت الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدول التي تشتري النفط الإيراني.