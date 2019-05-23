"مودي" يتقدم مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الهندية

أفادت نتائج الفرز الأولي الصادرة عن اللجنة الانتخابية في الهند، بتقدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارندرا مودي، في 262 دائرة انتخابية، بينما يتقدم حزب المعارضة الرئيسي (حزب المؤتمر الوطني) في 52 دائرة.



وتجرى عملية الفرز في الانتخابات العامة لمجلس النواب المؤلف من 542 مقعدا، ويبدو أن مودي يتجه نحو الفوز بولاية ثانية.



وأدلى أكثر من 605 ملايين شخص - 67% من الناخبين المسجلين في الهند - بأصواتهم في الانتخابات التي بدأت في 11 أبريل وانتهت في 19 مايو.



وبدأت عملية الفرز الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المرجح أن تتضح النتائج في وقت لاحق اليوم.



يذكر أن استطلاع "انديا توداي أكسيس" لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أظهر، الأسبوع الماضي، أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مودي سيفوز على الأرجح بما يتراوح بين 339 و365 مقعدا في البرلمان المؤلف من 545 مقعدا يليه تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر بما يتراوح بين 77 و108 مقاعد.



ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المؤلفة من سبع مراحل، وسيبدأ إحصاء الأصوات المخزنة في مئات الآلاف من أجهزة التصويت الآلية.