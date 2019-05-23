البحرية الأمريكية ترسل سفينتين عبر مضيق تايوان الاستراتيجي

قال الجيش الأمريكي إنه أرسل سفينتين تابعتين للبحرية عبر مضيق تايوان يوم الأربعاء، في أحدث عبور له عبر الممر المائي الحساس، وهي خطوة من المرجح أن تغضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وتعد تايوان واحدة من النقاط الساخنة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضًا حربًا تجارية مريرة والعقوبات الأمريكية والموقف العسكري الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الولايات المتحدة أيضًا بدوريات بحرية.



وستنظر تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي إلى هذه الرحلة كدليل على الدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط احتكاك متزايد بين تايبيه وبكين.



قال متحدث عسكري أمريكي لرويترز، إن العبور نفذته المدمرة بريبل وناقلة النفط التابعة للبحرية وولتر ديهل.