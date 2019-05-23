قطار مغناطيسي بسرعة 600 كيلومتر في الساعة بالصين

كشفت الصين اليوم الخميس عن أول نموذج لقطار مغناطيسي تصل سرعته إلى 600 كيلومتر في الساعة، وذلك من خط الإنتاج في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.



وقال "دينغ سانسان" رئيس فريق البحث والتطوير للقطار نائب رئيس قسم الهندسة بشركة "سيفانغ سي آر آر سي تشينغداو المحدودة" –في تصريح صحفي اليوم - إن اختبار أول نموذج لقطار ماجليف عالي السرعة، يعتبر اختراقا رئيسيا للصين في تطوير نظام النقل بالقطار المغناطيسي عالي السرعة.



وأضاف سانسان أن النموذج حقق الارتفاع المطلوب، وهو في حالة جيدة، فيما يتم حاليا عملية البحث والتطوير لإنتاج نموذج هندسي خماسي العربات بسلاسة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاختبارات الشاملة للقطار المغناطيسي بحلول عام 2021.