ارتفاع الأسهم الهندية إلى مستوى قياسي مع اقتراب مودي من الفوز بالانتخابات

سجلت أسواق الأسهم الهندية ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الخميس في ظل المؤشرات على احتفاظ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بالسلطة وفوز حزبه بأغلبية في البرلمان.



وتجاوز مؤشر "سينسكس30" الرئيسي لبورصة بومباي للأوراق المالية مستوى 40 ألف نقطة لأول مرة في التاريخ بعد ارتفاعه بنسبة 38ر2% إلى 16ر40042 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي سي.إن.إكس نيفتي" الأوسع نطاقا للبورصة الوطنية الهندية بمقدار 05ر294 نقطة أي بنسبة 51ر2% ليغلق تعاملات اليوم عند 95ر12031 نقطة.



يأتي ذلك فيما تشير البيانات المنشورة على موقع المفوضية الوطنية للانتخابات في الهند إلى حصول حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة "مودي" على 294 مقعدا في مجلس النواب الهندي وهو ما يزيد بشدة عن الحد الأدنى للأغلبية وهو 271 مقعدا.



وبحسب المحللين في أسواق المال الهندية، فإن المستثمرين يفضلون استقرار الحكومة الحالية مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى أن أسعار السهم ستواصل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة.